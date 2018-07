Haase door naar tweede ronde in het Kroatische Umag

Groenewe­gen ternauwer­nood op tijd binnen

18:59 Dylan Groenewegen hoeft de Tour de France niet te verlaten. De sprinter van LottoNL-Jumbo, al goed voor twee ritzeges, kende zoals voorspeld een zware dag in de Alpen. Hij werd gehinderd door de gevolgen van een val in de kasseienrit van zondag en raakte al snel achterop. Een halve minuut voordat de tijdlimiet was verstreken, iets meer dan 34 minuten achter ritwinnaar Julian Alaphilippe, bereikte Groenewegen de finish in Le Grand-Bornand.