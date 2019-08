Haase en Koolhof naar finale in Montreal

Monfils trekt zich terug, Nadal naar finale in Montréal

9:01 Gaël Monfils heeft zich na zijn overwinning in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Montréal op Roberto Bautista Agut teruggetrokken vanwege een enkelblessure. De Fransman moest in de halve finale aantreden tegen Rafael Nadal. Nadal gaat nu automatisch door naar de finale.