Haase en Koolhof stomen door in New York

Haase en Koolhof, die als dertiende zijn geplaatst, nemen het in de derde ronde op tegen de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Het Nederlandse duo was in de eerste ronde met 6-4 6-4 te sterk voor hun landgenoot Matwé Middelkoop en de Tsjech Roman Jebavy.



Bij het gemengd dubbelspel heeft Demi Schuurs de kwartfinale bereikt. Met haar Finse partner Henri Kontinen versloeg ze de Amerikanen Jennifer Brady en Denis Kudla: 4-6 7-6 (2) 10-8.