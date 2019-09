Haase en Koolhof uitgeschakeld, Schuurs wel verder

Robin Haase en Wesley Koolhof zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken bij het dubbelspel op de US Open. Het Nederlandse duo verloor met 6-4 6-4 van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Dat Colombiaanse duo is als eerste geplaatst in New York.