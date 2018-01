Haase en Middelkoop grijpen dubbeltitel in India

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben hun eerste titel van 2018 al binnen. De Nederlandse tennissers wonnen het dubbeltoernooi in Pune, door de Fransen Pierre-Hugues Herbert en Gilles Simon in de finale te verslaan: 7-6 (5) 7-6 (5).

Haase en Middelkoop knokten zich tijdens het toernooi in India in de tweede set terug van een achterstand en trokken de partij via de tiebreak naar zich toe.

De 34-jarige Middelkoop won de afgelopen jaren al vier ATP-titels in het dubbelspel, drie met Wesley Koolhof aan zijn zijde en eentje met de Tsjech Roman Jebavy. Sinds een paar maanden vormt de Brabander een koppel met Haase. Ze bereikten bij de US Open de kwartfinales en zetten het Nederlandse Daviscupteam in september op het goede spoor in het duel met Tsjechië voor een plek in de wereldgroep.