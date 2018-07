Haase en Middelkoop pakken titel in dubbelspel Umag

Haase slaagde er eerder op zaterdag niet in de finale van het enkelspel van het graveltoernooi in de Kroatische stad te bereiken. Hij verloor in de halve finale van de Argentijn Guido Pella, 3-6 6-1 2-6. Pella is de nummer 72 van de wereld, Haase is nummer 38.



De 31-jarige Haase stond voor de tweede keer dit jaar in de halve finales van een ATP-toernooi. Hij haalde in januari de laatste vier in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Haase won twee keer een toernooi in de ATP-tour.



Tegenstander van Pella in de finale is de Italiaan Marco Cecchinato. Hij versloeg in twee sets de Argentijn Marco Trungelliti, 6-2 6-1.