Haase en Van de Zandschulp verslaan Rojer in dubbelspel

KNVB Beker Trotse gevoel overheerst bij DVS'33 na uitschake­ling in de KNVB Beker

De opdracht was lang de nul houden - of een kleine achterstand - en dan hopen op de paar kansen die zouden komen. Zo had DVS'33-trainer Peter Wesselink het voor ogen in de achtste finale van de KNVB Beker tegen Vitesse. Even leek hij gelijk te krijgen, de kansjes kwamen er, maar de Arnhemse eredivisionist was veel effectiever en won met 2-0. Toch keek Wesselink trots terug.

18 januari