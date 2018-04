Haase gaat onderuit in Marrakech

Oranje boven in de Champions League? Dat is al even geleden

14:30 Liverpool is er bijna, maar nog niet helemaal. Als Manchester City vanavond de 3-0 achterstand niet wegpoetst, staan Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de halve finale. Twee Nederlanders die zo ver komen in de Champions League, het is al even geleden.