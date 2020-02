Haase gaat vandaag op jacht naar eerste ATP-zege in bijna half jaar

BMX'er Sakakibara in kunstmati­ge coma gebracht na zware val

7:46 De Australische BMX’er Kai Sakakibara is door artsen in een kunstmatige coma gebracht nadat hij zaterdag bij een val tijdens de wereldbekerwedstrijd van het Australische Bathurst verwondingen aan het hoofd had opgelopen. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.