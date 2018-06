Haase in tweede ronde Rosmalen tegen Tomic

De 25-jarige Tomic is de nummer 181 van de wereld. Haase staat op de 44e positie. De twee tennissers troffen elkaar één keer eerder. Haase was twee jaar terug bij het graveltoernooi van Boekarest in drie sets te sterk voor Tomic.



Tallon Griekspoor meldde zich dinsdag af met een blessure, waardoor Haase de enige overgebleven Nederlander in het hoofdtoernooi is. De 31-jarige Hagenaar bereikte in 2015 de halve eindstrijd. In 2016 en 2017 strandde hij al in de eerste ronde.