Haase levert drie plekken in op wereldranglijst

Tennisser Robin Haase staat op de nieuwste wereldranglijst nog net bij de eerste veertig spelers. De 30-jarige Hagenaar verloor twee weken terug in de eerste ronde van de US Open en leverde door die vroege uitschakeling drie plaatsen in. Haase is nu de nummer 39 van de wereld.

Haase is de enige Nederlander in de top van de ranking. Hij wordt gevolgd door Tallon Griekspoor, die door zijn halve finaleplaats bij het challengertoernooi in Alphen aan den Rijn 64 plaatsen winst boekte. Griekspoor, 21 jaar, is nu de mondiale nummer 279.

Rafael Nadal behield dankzij zijn zege op de US Open de eerste plaats. Roger Federer, die in New York strandde in de kwartfinales, loste de geblesseerde Andy Murray af als nummer twee. Stan Wawrinka, die ook ontbrak bij de US Open, zakte van de vierde naar de achtste plek op de lijst.

Bij de vrouwen loste de Spaanse Garbiñe Muguruza aan de kop van de ranglijst Karolina Pliskova af. De Tsjechische is nu vierde. De Amerikaanse Sloane Stephens, die verrassend de US Open op haar naam schreef, boekte liefst 66 plaatsen winst en is nu de nummer zeventien.