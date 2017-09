Haase/Middelkoop naar tweede ronde op US Open

Westerhof pakt vijfde dubbeltitel van 2017

1 september Boy Westerhof heeft in Schoonhoven de titel in het dubbelspel veroverd. De tennisser uit Meppel en zijn partner Botic van de Zandschulp zagen in de eindstrijd van het futuretoernooi de landgenoten Glenn Smits en Colin van Beem in de tweede set opgeven.