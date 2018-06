Haase na onderbreking naar tweede ronde in Antalya

Houdt Van Marwijk de Nederland­se eer hoog?

14:20 Hebben we na vanmiddag nog een Nederlandse coach op het WK? De kans dat Bert van Marwijk met Australië een ronde verder komt is klein, maar het kan nog wel. In elk geval moet Australië zelf winnen van Peru (aftrap 16.00 uur). Daarnaast is er hulp nodig van Frankrijk, dat Denemarken moet verslaan. Een voorbeschouwing.