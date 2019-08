Haase na vrije val op plek 123 van de wereldranglijst

De beste Nederlandse tennisser van de laatste jaren stond een week eerder nog op de 86ste plaats. Haase begon het jaar als de nummer 50 van de wereld. Hij bereikte zeven jaar geleden zijn hoogste positie op de wereldranglijst: 33ste.



Haase won dit seizoen op de ATP Tour pas negen partijen. Zijn laatste zege dateert van begin juli in de eerste ronde van Wimbledon. In het dubbelspel presteert Haase aanzienlijk beter. Hij bereikte op zijn laatste drie toernooien steeds de finale, ook afgelopen week op de masters in Montréal. Met Wesley Koolhof aan zijn zijde verloor Haase daarin van Marcel Granollers en Horacio Zeballos. Hij pakte in juli met de Oostenrijker Philipp Oswald de dubbeltitel in Umag.



Bij de vrouwen staat Kiki Bertens nog steeds op de vijfde plaats. De Japanse Naomi Osaka nam de koppositie over van Ashleigh Barty uit Australië.