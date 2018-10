Haase naar hoofdtoernooi in Parijs

Vos klopt Worst in Superpres­ti­ge Ruddervoor­de

14:49 Marianne Vos heeft de zege gepakt in de veldrit in Ruddervoorde in de Superprestige. De 31-jarige Brabantse klopte haar landgenote Annemarie Worst. De Belgische Kim van de Steene werd derde. Wereldkampioene Sanne Cant uit België eindigde als zesde. Voor Vos is het de vijfde zege in het crossseizoen.