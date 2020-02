Haase niet door kwalificaties in India

VELDRIJDEN Worst huilt tranen met tuiten na zilveren medaille bij WK veldrijden

1 februari Annemarie Worst was na afloop van het wereldkampioenschap veldrijden in het Zwitserse Dübendorf zwaar ontgoocheld. Ze verloor in de eindsprint voor de wereldtitel van Ceylin del Carmen Alvarado. De eerste WK-medaille voor de Nunspeetse bij de elite-vrouwen voelde direct na afloop bepaald niet als een succes voor de winnares van de wereldbeker.