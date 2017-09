Haase positief over promotiekans: 'We staan er beter voor dan tegen Bosnië'

Haase doelde op de ontmoeting in april in Zenica, waar hij Oranje met twee zeges in het enkelspel langs Bosnië leidde en de wedstrijd in de play-offs tegen Tsjechië afdwong. ,,Toen voelde ik echt druk'', aldus de dertigjarige Hagenaar, die net is teruggekeerd uit New York waar hij op de US Open in de eerste ronde werd uitgeschakeld en samen met Matwé Middelkoop in het dubbelspel in de kwartfinales strandde.