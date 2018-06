Haase sneuvelt in tweede ronde Rosmalen

Haase had na drie jaar eindelijk weer eens de tweede ronde bereikt op het Nederlandse grastoernooi. De nummer 44 van de wereldranglijst rekende in de eerste ronde in drie sets af met Ivo Karlovic, vorig jaar nog finalist in Rosmalen.



Tegen Tomic werd Haase één breakpoint in de eerste set fataal. Ook in de tweede set kwam de 25-jarige Australiër op een break voorsprong, maar Haase trok de stand gelijk naar 4-4. Op 5-5 leverde hij zijn opslagbeurt echter weer in, waarna Tomic de partij uitserveerde.