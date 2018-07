Haase stap dichter bij eerste ATP-toernooiwinst sinds 2012

Haase is in het niet al te sterk bezette graveltoernooi als zesde geplaatst. Hij trof in Roeblev de nummer vier van de plaatsingslijst. De Nederlander had in de eerste set aan één break voldoende, maar in het tweede bedrijf beet Roeblev meer van zich af. De Russische nummer 35 van de wereld kwam terug van een break achterstand en haalde er een tiebreak uit. Die won Haase met 8-6.