Haase start tennisjaar met zege in India

Kerber en Zverev ruilen racket in voor surfplank

19:07 De beste Duitse tennissers van het moment ruilden afgelopen weekend het racket voor even in voor een surfplank. Angelique Kerber en Alexander Zverev, die in Australië zijn voor de Hopman Cup, kregen een surfles op Trigg Beach, een strand van Perth. ,,Ik schaam me een beetje", lachte Zverev. ,,Angie stond voor het eerst op een surfplank, maar deed het beter dan ik."