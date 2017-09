Haase steekt hand in eigen boezem na nederlaag in Davis Cup

Door Tim Reedijk



Haase begon goed en pakte de eerste set, maar liet het daarna liggen in het tweede en derde bedrijf. De Hagenaar had moeite met het powertennis van de Tsjechische nummer 192 van de wereld, zo zei hij zelf. ,,Zijn spel ligt me niet zo. Hij slaat ontzettend hard. Hij speelt zonder ritme, maar slaat álles hard terug. Dat maakt hem een lastige tegenstander. Zijn type spel vind ik niet fijn."



In de tweede, derde en vijfde set was Haase niet opgewassen tegen Rosol, zo erkent hij zelf. ,,Op bepaalde momenten was hij beter, zeker in de derde set. Maar ik vind niet dat hij te goed is. Hij speelde gewoon een heel goede partij. Maar ik ben een topsporter en een aantal punten kan ik mezelf zeker verwijten."



Het Nederlandse publiek, dat Haase vanavond geregeld opjutte en waarmee hij een connectie had door zijn successen uitgebreid te vieren, was volgens de Hagenaar de opsteker van de avond. ,,Dat was geweldig", aldus Haase. ,,Ik heb ze bij elk punt gehoord en dat heeft me absoluut geholpen."