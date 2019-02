Haase strandt in achtste finales in Bulgarije

Stiften met Wouter Marinus: Jeugdtrai­ner van Pierie in Heerenveen heeft heimwee naar Zwolse klaverjas­club

16:14 Wouter Marinus verruilde PEC afgelopen zomer na vier jaar voor FC Emmen. De van een knieblessure herstellende middenvelder mist Zwolle nog regelmatig. ,,Het klaverjassen ook, zeker. We hadden een groep waarmee we dagelijks kaartten. Bij Emmen is dat niet. Michael de Leeuw is er nieuw bij en die houdt er ook wel van, begreep ik. Dus we moeten er samen nog maar een paar zien op te trommelen", grapt Marinus in Stiften, de videorubriek van de Stentor.