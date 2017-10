Haase verliest in drie sets van Sock

KNVB-Beker: PEC ontsnapt tegen amateurs, GA Eagles uitgeschakeld in Sittard

24 oktober PEC Zwolle en Go Ahead Eagles speelden vanavond voor de achtste finales van de KNVB-beker. De ploeg van trainer John van 't Schip deed dit in eigen stadion tegen tweededivisionist Kozakken Boys, terwijl het elftal van coach Leon Vlemmings in Limburg tegen Fortuna Sittard speelde. Lees hier het liveblog terug.