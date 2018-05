Haase verliest van Shapovalov en mist droomduel met Nadal

Spanje domineert in Europa League: negende zege in veertien jaar tijd

23:00 Tussen 1986 en 2003 was er geen Spaanse winnaar in de UEFA Cup, maar de afgelopen veertien jaar is de UEFA Cup/Europa League uitgegroeid tot een Spaans feestje. Van de laatste veertien edities van het tweede Europese clubtoernooi ging de beker negen keer naar een Spaanse club.