Haase verspeelt twee sets voorsprong en is na één ronde klaar in Parijs

Robin Haase leek na twee sets héél dicht bij een plek in de tweede ronde van Roland Garros. De Nederlander stond 2-0 voor in sets, maar na vijf sets bleek de Belg David Goffin toch te sterk: 4-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-0.

Met David Goffin trof Haase de nummer negen van de ATP-wereldranglijst. Het was voor Haase, zelf de nummer 44 van de wereld, de vijfde nederlaag in zes partijen tegen Goffin. Eerder deze maand troffen beide spelers elkaar nog in Madrid. Haase ging toen in twee sets onderuit. De enige overwinning behaalde de Hagenaar vorig jaar op gravel in Gstaad.

Mopperen

Haase begon sterk aan zijn toernooi in Parijs. Na twee sets stond er tweemaal een 6-4 in het voordeel van de Nederlander op het scorebord waarmee een stunt aanstaande leek. De 27-jarige Belg won met diezelfde cijfers in de derde set. Een belangrijk moment in de partij waren de vier breakkansen om op 5-5 te komen. Die benutte de Nederlander niet. Goffin sloeg wel toe, waarna ook de vierde set naar de Belg ging met de overtuigende cijfers van 6-1. In die set mopperde Haase tegen toeschouwers en de scheidsrechter en haalde zichzelf uit het spel.

De laatste set leek Haase mentaal gebroken en kon hij geen potten meer breken. Goffin sloeg Haase met 6-0 van de baan af en schakelde de Nederlander zodoende uit.

Elf deelnames

De 31-jarige Haase heeft nu elf keer meegedaan aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. Zes keer verloor hij in de eerste ronde en vijf maal in de tweede ronde. Van de grandslamtoernooien bereikte Haase, de mondiale nummer 44, alleen op de Australian Open en op Wimbledon een keer de derde ronde.