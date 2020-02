Haase woensdag in tweede partij van middagsessie

AZ neemt beker altijd serieus: ‘We oefenen al langer op strafschop­pen’

14:17 Met de komende knock-outwedstrijden in de beker en de Europa League voor de boeg laat AZ-trainer Arne Slot geen detail onbenut in de voorbereiding van de wedstrijd tegen NAC van morgenavond (18.30 uur) in Alkmaar.