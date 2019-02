Haase zakt naar plek 62 op ranking

‘Ontstoken kiezen zaten herstel van Arjen Robben dwars’

12:09 Na maandenlang blessureleed kan Arjen Robben nu echt aan zijn herstel werken. Volgens de Duitse boulevardkrant Bild is eindelijk duidelijk wat de oorzaak is van het gebrekkige herstel van zijn dijbeenblessure en een geïrriteerde zenuw in het heupgewricht: twee ontstoken kiezen.