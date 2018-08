Haast je! De winkel sluit zo...

Video In de auto bij 'Bra­bo-Eag­les' Bakx en Van der Venne: 'Nee nee, geen burgertje!'

9:18 Istvan Bakx (32) en Richard van der Venne (26) zijn zowel op als buiten het veld een tandem. De nieuwe middenvelders van Go Ahead Eagles rijden vijf dagen per week samen op en neer van Brabant naar Deventer. Een verslag vanaf de achterbank, richting hun vaste carpoolplaats: de McDonald’s in Oss. ,,Nee nee, geen burgertje!”