Haig houdt Fuglsang van derde etappezege af in Andalusië

Met twee beklimmingen van derde categorie en een uitsmijter van eerste categorie stond er veel klimwerk op het menu. De Alto del Puche (9 kilometer aan 7,5 procent) was voor Fuglsang de plek om het klassement definitief naar zich toe te trekken. De Deen versnelde en zag dat alleen Mikel Landa en Haig het hoge tempo konden volgen. In de afdaling richting Granada probeerde Haig van Landa en Fuglsang af te raken, maar slaagde daar niet in.



Het draaide op een sprint uit en daarin was Haig net iets rapper dan Fuglsang, die naast zijn derde etappezege greep. De Astana-renner begint zondag wel als klassementsleider aan de afsluitende tijdrit en verdedigt daarin een voorsprong van veertien seconden op Landa en 35 seconden op Haig. In Mijas kan Fuglsang voor de tweede keer de Ruta del Sol winnen.