Halep en Sjarapova zonder setverlies naar tweede ronde

Greipel sprint naar ritzege en eerste leiderstrui in Tour Down Under

8:44 Andre Greipel heeft vandaag de eerste etappe in de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Duitse sprinter van team Lotto-Soudal was na 145 kilometer tussen Port Adelaide en Lyndoch in de massasprint zijn rivalen Caleb Ewan en wereldkampioen Peter Sagan te snel af.