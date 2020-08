Halep keert met zege terug op tennisbaan

Halep, nummer twee van de wereldranglijst, speelde haar laatste wedstrijd in februari toen ze het toernooi van Dubai won. Uit angst voor het coronavirus besloot ze vorige week op het laatste moment niet in Palermo te spelen. Halep moet nu beslissen of ze naar de US Open gaat. De Roemeense was de afgelopen weken niet positief over haar deelname aan de grandslam in New York.