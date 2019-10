Halep knokt zich terug tegen Andreescu

Andreescu was in de tweede set bij 6-5 een punt verwijderd van de zege. Halep won vervolgens zes punten op een rij en dwong uiteindelijk een derde set af. In de beslissende set daalde het niveau en maakte Andreescu, die ook nog een blessurebehandeling onderging, een aangeslagen indruk. Halep maakte het duel af met een lovegame.

Voor Halep is het haar vijfde deelname aan de WTA Finals, Andreescu deed nooit eerder mee aan het eindejaarstoernooi voor de acht beste speelsters. Alleen bij haar debuut, in 2014, wist Halep de groepsfase te overleven. Ze verloor vijf jaar geleden in de finale van Serena Williams, die dit jaar afwezig is.