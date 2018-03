Halep naar halve finales Indian Wells

Halep, de huidige nummer één van de wereld, had bijna tweeënhalf uur nodig om de Kroatische nummer 51 te kloppen. In de eerste set had ze aan één break genoeg, in de tweede set wonnen beide speelsters een keer de servicebeurt van de opponente, maar sloeg Martic toe in de tiebreak. Halep had in de derde set zeven breakpoints en verzilverde er twee. Dat was voldoende voor de winst.