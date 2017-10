Halep nu wél de mondiale nummer 1 na zege op Ostapenko

Door de vroegtijdige uitschakeling van Garbiñe Muguruza lag de nummer 1-positie voor het grijpen. Toen ook Elina Svitolina in de kwartfinales van de China Open werd uitgeschakeld, kon de als tweede geplaatste Halep een gooi doen naar de leidende positie. De Roemeense greep die kans door Daria Kasatkina in de kwartfinales te verslaan en vandaag Ostapenko te kloppen.



Eerder dit jaar zorgde diezelfde Ostapenko er voor dat de 26-jarige Halep niet de koppositie op de WTA-lijst pakte. In de finale van Roland Garros was de Letse te sterk voor de Roemeense.



Halep is de eerste Roemeense die het schopt tot de top van de WTA-lijst. Eerder dit jaar was de koppositie in handen van Angelique Kerber, Serena Williams en Karolina Pliskova. Ze speelt morgen in de finale tegen de winnares van het duel tussen de Franse Caroline Garcia en Petra Kvitova uit Tsjechië.