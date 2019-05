Halep raakt op tijd in vorm voor Roland Garros met plek in halve finale

Halep neemt het voor een plaats in de finale op tegen de Japanse nummer 1 van de wereld Naomi Osaka of de Zwitserse Belinda Bencic. De 27-jarige Halep won het prestigieuze graveltoernooi van Madrid twee keer, in 2016 en 2017. Dit jaar wacht Halep nog op haar eerste toernooizege.

Kiki Bertens is ook nog actief in Madrid. De Nederlandse tennist vanavond (21.30 uur) in de kwartfinale tegen de Tsjechische Petra Kvitova.