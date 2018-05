Halep simpel naar derde ronde in Parijs

Roland Garros Sjarapova in twee sets langs Vekic

16:53 Maria Sjarapova wacht op Roland Garros nog op haar topvorm. De tweevoudige winnares in Parijs speelde in de tweede ronde opnieuw een wisselvallige partij. De 31-jarige Russin versloeg de tien jaar jongere Donna Vekic uit Kroatië niettemin in twee sets: 7-5 6-4.