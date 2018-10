Halep sluit ook 2018 af als nummer 1

Final Six Volleybal­sters schrijven geschiede­nis met zege in thriller op VS

12:23 De mooiste wedstrijden zijn de wedstrijden met voldoende spanning. Aan die emotie geen gebrek tijdens het WK, vandaag in de Japanse volleybalhal. Nederland won in een thriller met 3-2 van Amerika. Het team van bondscoach Jamie Morrison herpakte zich op overtuigende wijze na een wedstrijd die in eerste instantie na twee sets al gespeeld leek. Daarmee is Nederland verzekerd van een plaats bij de laatste vier. Een historische prestatie.