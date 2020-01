Halep soepel langs Mertens naar laatste acht

‘Koning van de vijfset­ters’ laat Medvedev op ‘nul’ staan

8:58 Stan Wawrinka heeft voor de eerste grote verrassing gezorgd in het mannentoernooi van de Australian Open. De 34-jarige Zwitser versloeg in de vierde ronde de Rus Daniil Medvedev, de nummer 4 van de wereld, in vijf sets: 6-2 2-6 4-6 7-6 (2) 6-2. Medvedev, die nog nooit een vijfsetter won in zijn loopbaan, bereikte vorig jaar de finale van de US Open en werd ook in Melbourne tot de kanshebbers gerekend.