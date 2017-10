Halep verliest eerste wedstrijd als 's wereld beste

De 23-jarige Garcia speelde ijzersterk in haar derde duel met Halep. In de twee voorgaande wedstrijden was de 26-jarige Halep nog te sterk voor Garcia. Een week nadat Garcia het WTA-toernooi in Wuhan op haar naam schreef, won ze ook in Peking.

Beide speelsters waren in de finale aan elkaar gewaagd. De zevende game van de tweede set (3-3 stand) was illustratief voor de wedstrijd. De servicegame van Garcia duurde bijna een kwartier, ze kreeg negen breakpunten tegen, maar wist de game toch knap te winnen. In de beslissende tiebreak liet Garcia haar klasse zien.

Ondanks de nederlaag neemt Halep maandag officieel de koppositie van de mondiale ranglijst over van Garbiñe Muguruza. De Spaanse, die de ranking een maand aanvoerde, haakte in Peking al in de eerste af wegens ziekte.