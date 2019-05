Halep via Bencic naar finale Madrid

Madrid Nadal maakt gehakt van Wawrinka

10 mei Rafael Nadal dendert door in het ATP-toernooi in Madrid. De Spaanse gravelkoning toonde tegen Stan Wawrinka aan dat hij in topvorm is voor Roland Garros, dat later deze maand begint in Parijs. Wawrinka pakte maar drie games: 6-1, 6-2.