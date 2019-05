Halep wacht mogelijk Bertens in finale Madrid

Video Verstappen: Hebben de hele nacht nog om te verbeteren

17:44 Een olielek in de eerste training zorgde ervoor dat Red Bull Racing een sessie eerder dan gepland een nieuwe motor in de wagen van Max Verstappen zette. Met die nieuwe krachtbron kwam hij vanmiddag niet verder dan de vijfde plaats. ,,Maar we hebben de hele nacht nog om wat meer snelheid te vinden.”