Halep wint voor de tweede keer in Dubai

Voor de 28-jarige Halep is het de eerste titel van het seizoen en haar twintigste in totaal. De Roemeense mocht bij 6-5 al serveren voor de titel, maar ze werd teruggebroken. In de tiebreak maakte Halep na een 5-4-achterstand drie punten op een rij.



Ribakina (20) speelde al haar vierde finale van het seizoen. Ze was de sterkste in Hobart en verloor de finale in Shenzhen en Sint-Petersburg. Op het laatstgenoemde toernooi moest ze vorige week haar meerdere erkennen in Kiki Bertens, die zich afmeldde voor het toernooi van Dubai.



Halep blijft na de eindzege in Dubai de nummer 2 van de wereld, achter Ashleigh Barty. Ribakina duikt de top twintig in.