Half jaar na coma maakt Milan Vader rentree in Ronde van Kroatië: ‘Ik heb ervan genoten’

De Italiaan Jonathan Milan heeft de openingsetappe in de Ronde van Kroatië gewonnen. De 21-jarige Milan, die rijdt voor de ploeg Bahrain Victorious, was na een rit over 223,5 kilometer van Osijek naar Ludbreg de sterkste in de sprint.

De Italiaan achterhaalde vlak voor de finish zijn Sloveense teamgenoot Matej Mohoric, die op ruim 3 kilometer van de streep na het laatste klimmetje was weggesprongen uit de voorste groep.

Mohoric, dit jaar winnaar van Milaan-Sanremo, hield in de stromende regen lang stand. Achter hem voerde Milan het peloton aan. Toen de Italiaan zag dat Mohoric het waarschijnlijk toch niet zou gaan redden, besloot hij zelf aan te zetten. Milan, ook een succesvolle baanwielrenner, spurtte Mohoric voorbij en bleef de andere sprinters ook voor.

Volledig scherm Jonathan Milan wint de sprint. © photo: Cor Vos

Jonas Vingegaard finishte in de voorste groep. De Deense klimmer van Jumbo-Visma komt in Kroatië voor het eerst sinds de door hem gewonnen Tour de France weer in actie. Ook zijn ploeggenoot Milan Vader maakt in de zesdaagse etappekoers door Kroatië zijn rentree. De 26-jarige Zeeuw kwam een half jaar geleden in de Ronde van Baskenland hard ten val en lag bijna twee weken in coma. Vader, die vorig jaar als mountainbiker meedeed aan de Olympische Spelen van Tokio, herstelde zo voorspoedig dat hij nu weer kan koersen.

,,Het viel me niet tegen”, zei Vader. ,,Het voelde alsof het helemaal niet zo lang geleden was dat ik gekoerst had. Dat is een goed teken. Ik heb ervan genoten.”

Vingegaard kwam als zeventiende over de streep, in dezelfde tijd als winnaar Milan. ,,Jonas heeft laten zien dat hij goed in orde is”, aldus ploegleider Marc Reef. Vingegaard nam na de Tour een rustpauze en pakte daarna in Spanje de training weer op. De Ronde van Lombardije op 8 oktober is dit najaar zijn hoofddoel.