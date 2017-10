Halve finale voor Del Potro onzeker door polsblessure

Masters SjanghaiHet is hoogst onzeker of Juan Martin Del Potro op het masterstoernooi van Sjanghai kan aantreden voor de halve finale tegen Roger Federer. De Argentijn heeft last van zijn linkerpols, waaraan hij drie jaar geleden moest worden geopereerd. De blessure hield Del Potro destijds maanden aan de kant.