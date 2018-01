'Halve Nederlander' Bloemen nadert olympische vorm

Door Tim Reedijk



Bloemen reed vanmiddag in Erfurt de derde tijd op de 5 kilometer, de afstand die op 11 februari op het programma staat in de Gangneung Oval. Hij moest voorrang verlenen aan Sverre Lunde Pedersen, die een baanrecord reed. Ook Nicola Tumolero was sneller. Geen paniek bij Bloemen, die weet dat hij laat werd ingevlogen naar Erfurt. ,,Dus je verwacht er al niet veel van. Dit was gewoon een strakke rit, ik ben er heel tevreden mee.”



Concurrent Kramer meldde zich eerder deze week af voor de laatste wereldbeker. ,,Ja, dat is jammer”, aldus Boemen. Het is een mooie wedstrijd als iedereen er is.”



‘TJ Flowers’ gaat nu terug naar Canada en gaat nog op trainingsstage. Daarna moet hij er staan op de 5 en 10 kilometer in Gangneung, op de afstanden waarop hij het wereldrecord in handen heeft. Of die olympische vorm er al is? ,,Nee, anders had ik hier dik gewonnen. Of ik schema lig? Ja.”