Hamilton: Er is hier geen ruimte voor fouten

,,Ik wist dat perfectie nodig was om Ferrari van me af te houden’‘, zo keek de Brit van Mercedes terug op een uitstekende kwalificatie, waarin hij zich met een baanrecord verzekerde van zijn 81ste poleposition. Zijn derde op rij in Austin, Texas.



,,Het ging er om om echt geen milliseconde prijs te geven. Hier was geen ruimte voor fouten. Dus was ik heel strikt voor mezelf, vandaag. Zo pakken we het dit hele weekend al aan, hier’‘, vertelde Hamilton nog eens. Over die mogelijk titel had hij het ook nu weer niet. ,,We lopen niet op de zaken vooruit. Het gaat er om dat we hier ultiem presteren. Alles maximaliseren.‘’ En dan komt die titel morgen dus vanzelf.