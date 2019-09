Hamilton: Er moet eerst iemand crashen voordat de kwalificatie gaat veranderen

Door Arjan Schouten



Zigzaggen. Elkaar ophouden. En uiteindelijk massaal de kans missen op een tweede vliegende ronde in Q3 omdat de tijd simpelweg op was. Het had wat kolderieks in een sport waar werkelijk in elk detail miljoenen geïnvesteerd worden. Na de kwalificatie van Spa liep het in Monza weer uit op een chaos in Q3, waar iedereen opnieuw zocht naar de beste slipstream. Cruciaal op een circuit als Monza, waar snelheid alles is. Maar ga je allemaal tegelijk naar buiten voor een laatste run dan biedt het asfalt niet genoeg ruimte om die zoektocht met tien auto’s tegelijk te ondernemen. Dus werden acht van de tien auto’s afgevlagd en verdiende Charles Leclerc met één run pole position. ,,Mooi van die pole, maar zonde van die chaos’‘, meende de Monegask van Ferrari, die beide Mercedessen achter zich hield.