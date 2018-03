Hamilton geniet: Het is hartstikke spannend

Lewis Hamilton was in zowel de eerste als in de tweede vrije training de snelste man op het circuit van Melbourne, maar de voorsprong is kleiner dan voorgaande jaren. ,,En dat is hartstikke spannend", zegt de wereldkampioen.

,,Het is een grote uitdaging voor mij om te kijken of ik nog meer snelheid uit de auto kan persen. Om te kijken of ik ergens wat heb laten liggen of waar de concurrenten juist iets hebben gewonnen. Ik heb plezier in het rijden", vertelt Hamilton.



De Brit was in de eerste training vijf tienden sneller dan zijn naaste belager, teamgenoot Valtteri Bottas, maar in de tweede training werd het gat aanzienlijk kleiner. Max Verstappen moest slechts één tiende toegeven. ,,De wagen is sneller dan vorig jaar", geeft Hamilton aan. ,,Bocht 11 en 12 zijn te gek, we remmen daar niet eens. Het is waanzinnig. Het gaat morgen waarschijnlijk regenen, waardoor het zeer interessant gaat worden."

Sebastian Vettel worstelde in de trainingen nog met zijn Ferrari. ,,Ik voelde me niet heel comfortabel", zegt de Duitser die vijfde werd in de tweede training, op een halve seconde van Hamilton. ,, Maar ik maak me niet heel veel zorgen, want ik weet dat als we alles in orde krijgen, we er veel beter uit zien. Het ziet er allemaal erg close uit. Dat is goed nieuws, we kunnen er morgen voor gaan."

Hoewel de tijden nu nog dicht bij elkaar liggen, is de verwachting dat de Mercedes tijdens de kwalificatie gebruik maakt van een extra snelle modus van de motor, door Hamilton de party-modus genoemd. Als het gaat regenen wordt dat verschil echter snel teniet gedaan en kan Verstappen misschien wel een gooi doen naar zijn allereerste pole position ooit.