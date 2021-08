Hamilton grapt over dramatische start: ‘We maken het onszelf niet makkelijk...’

Lewis Hamilton reageerde direct na afloop van de Grand Prix van Hongarije (waarin hij derde werd en de leiding in de WK-stand overnam van Max Verstappen) met een knipoog op de manier waarop de race was begonnen.

Na een heel chaotische start en een knappe inhaalrace werd de Brit dus derde. In zijn interview na afloop grapte hij over de fout van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die de wedstrijd al meteen aardig op z'n kop gooide: ,,We maken het onszelf niet makkelijk, haha. Hier leren we van. Het was niet ons beste resultaat, maar er komen nog veel meer races.”

Hamilton concludeerde dat een derde plek misschien wel het maximaal haalbare was. ,,Ik heb alles gegeven.” Dat hij de leiding in de WK-stand overneemt van Max Verstappen, ziet hij als een mooie bonus. ,,We begonnen aan dit weekend zonder te weten wat er allemaal ging gebeuren. Dus gezien de omstandigheden accepteer ik dit.”

Ook ging hij nog in op het feit dat hij bij de herstart als enige op de grid stond, omdat de andere coureurs wél van banden gingen wisselen, aangezien het droog werd. Later moest Hamilton alsnog de pits in om die fout rechtzetten. ,,Het team zei dat er regen aan kwam... Ik dacht dat zij andere informatie hadden, want ik zag iedereen de pits in gaan. Ach ja...”

Overigens was hij zijn interview begonnen met een woordje richting de winnaar. ,,Een enorme felicitatie aan Esteban Ocon. Hij is al tijden een shining star, dus dit zat eraan te komen. Ik ben blij voor hem.”