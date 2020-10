Hamilton grijpt recordzege in stijl, Verstappen derde in Portugal

Door Arjan Schouten Verraderlijke omstandigheden. Spetters. Glad asfalt. Een wilde openingsfase vol positiewisselingen. Maar toen de rust eenmaal hersteld was op Autódromo Internacional do Algarve, liet Lewis Hamilton maar weer eens zien waarom hij meer en meer wordt beschouwd als de meest begenadigde coureur uit de Formule 1-geschiedenis. Op onontgonnen terrein, in vochtige en winderige omstandigheden, declasseerde de zesvoudig wereldkampioen het complete veld. Inclusief teamgenoot Valtteri Bottas, die met gelijke middelen liefst 25 tellen toe moest geven. Max Verstappen, weer eens best of the rest in Portugal, volgde na 66 rondes op ruim een halve minuut.

In alle oefensessies was Bottas sneller dan Hamilton, maar in de kwalificatie stond de Brit op om in de race helemaal de puntjes op de i te zetten. Na een knotsgekke openingsronde, waarin hij zijn leiderspositie verloor, bewaarde Hamilton de rust. Na twintig rondes herstelde hij de hiërarchie vooraan door met hulp van DRS Bottas voorbij te vliegen op het rechte stuk. En daarna had hij van werkelijk niemand meer last. Alleen een aanval van kramp zat hem in het slot even in de weg, maar dat fysieke ongemak weerhield hem er niet van om zonder druk van achteruit in het slot nog succesvol op zoek te gaan naar een extra WK-punt. Maximaal resultaat dus in de Algarve voor Hamilton. Pole, de 92ste recordzege én de snelste raceronde en het daar aan verbonden bonuspunt.